Fiva muss sich in St Moritz nur dem Weltmeister beugen

Der 37-jährige Alex Fiva schaffte beim Skicross-Welt in St. Moritz einen tollen 2. Rang. Der Olympia-Zweite und Weltmeister aus dem Jahr 2021 muss sich einzig von Simone Deromedis bezwingen lassen.

Der Weltmeister aus Italien stand erstmals zuoberst auf dem Weltcup-Podest. Der Bündner Fiva, der nach auskuriertem Kreuzbandriss und einjähriger Pause diese Saison auf die Rennpiste zurückgekehrt war, hatte bereits am vergangenen Wochenende in Nakiska in Kanada einen Podestplatz herausgefahren.

Mit dem Bündner Sandro Lohner und dem Freiburger Alex Marro hatten bei der WM-Hauptprobe in St. Moritz zwei weitere Schweizer den Vorstoss in die Halbfinals geschafft. Lohner wird damit als zweitbester Bündner sechster.