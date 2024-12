14. Weltcupsieg für Bündner Skicrosser: Alex Fiva am Ort des Leidens zurück auf Platz 1

Weiter geht es für den Bündner kommende Woche mit dem Heim-Weltcup in Arosa, wo er vor genau zehn Jahren als Sieger hervorging. Sein grosses Ziel in dieser Saison bleibt die Heim-WM im März in St. Moritz.

Fivas Teamkollegen reisen ohne Erfolgserlebnis zurück in die Schweiz. Sie schieden am Freitag allesamt vorzeitig aus. Marc Bischofberger kam nicht über die Viertelfinals hinaus, Romain Détraz und Tobias Baur scheiterten in den Achtelfinals. Ryan Regez war bereits in der Qualifikation hängengeblieben.

Fanny Smith im kleinen Final

Die Frauen konnten nicht an ihre Leistungen vom Vortag anknüpfen. Fanny Smith, am Donnerstag noch auf Platz 2, schied in den Halbfinals aus und wurde Sechste. Talina Gantenbein musste 24 Stunden nach ihrem 4. Rang im Viertelfinal die Segel streichen, wie Saskja Lack.