Stundenlanger Check-in und fehlende Gepäckstücke: Settes Saisoneinstand im Weltcup beginnt turbulent

Geduld ist gefragt

In einem Newsletter schildert Sette, wie die Anreise in die USA verläuft. Er fängt an mit: «Das war eine der längsten Reisen meines Lebens.» Sie beinhaltet die Autofahrt nach München, zwei Stunden Check-in-Vorgang, 12-stündiger Flug nach San Francisco, langes Warten auf die Gepäckstücke, von denen dann einige fehlen. Auch deshalb gibts für Sette und seine Teamkollegen von Global Racing eine erste Übernachtung in San Francisco. Am nächsten Tag sind am Flughafen mit Ausnahme eines Skisacks des Engadiners alle vermissten Gepäckstücke aufgetaucht. Danach geht die Reise im Schneegestöber weiter nach North Lake Tahoe, wo sich Sette für den Riesenslalom vom Samstag in Palisades Tahoe vorbereiten wird.