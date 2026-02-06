«Schweizer Doppelsieg» - mit diesem Abfahrtstipp will Janka im Tippspiel gegen Viletta vorlegen
Die Olympiasieger Carlo Janka und Sandro Viletta wagen während Olympia den Blick in die Glaskugel und tippen auf die Skirennen. Welcher Ex-Star ist am Ende der Tippkönig? Hier gehts zum grossen Duell.
Zwischenstand nach 0 von 8 Rennen*:
Viletta: 0 Punkte
Janka: 0 Punkte
* Zur Erklärung: Für jeden richtigen Tipp gibts drei Punkte. Für jeden richtigen Podesttipp gibts einen Punkt.
Carlo Janka tippt die Rennen der Männer, Sandro Viletta diejenigen der Frauen.
Alle bisherigen Tipps könnt ihr hier anschauen:
Laurin Michael hat im Sommer 2022 eine KV-Lehre abgeschlossen. Sein Interesse in der Medienwelt hat er vor vielen Jahren entdeckt, durch seine Besetzung von einer der Hauptrollen beim Film Schellen Ursli. Er ist sehr sportinteressiert, in seiner Freizeit verfolgt er diverse Sportarten und ist gerne auf den Ski. Mehr Infos
