Nach Verletzung zurück im Starthäuschen: Skirennfahrer Daniele Sette gibt nicht auf

Überraschende Belohnung

So weit so gut. Doch als der Saisonstart immer näher rückte, riss sich Sette die Achillessehne. Aber auch von dieser Verletzung liess sich Sette nicht bremsen, arbeitete unverdrossen an seiner Rückkehr auf die Skipisten. Und wird nun – etwas überraschend – belohnt. Überraschend deshalb, weil die offizielle Resultatseite des internationalen Skiverbands (FIS) für Sette genau ein einziges Rennen in dieser Saison aufführt. Es ist ein Europacup-Riesenslalom Mitte Januar in Frankreich, in dem er die Qualifikation für den zweiten Lauf deutlich verpasste.