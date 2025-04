Nach bester Weltcup-Saison: Stefan Rogentin schliesst Masterarbeit mit Traumnote ab

Vier Podestplätze im Weltcup, die Nummer 2 der Super-G-Rangliste hinter Überflieger Marco Odermatt, dazu WM-Bronze in der Team-Kombi – Stefan Rogentin blickt auf eine Traumsaison zurück. Und: Auch im Schulzimmer räumt der 30-jährige Heidner ab. Letzte Woche erhält Rogentin die Abschlussnote für seine Masterarbeit, die er im Rahmen seines Studiums in Betriebsökonomie geschrieben hat. Das Ergebnis: eine 5,7. Das verrät Rogentin dem «Blick». Thema der Arbeit war die Energieoptimierung bei Seilbahnen.

Wie feiert Rogentin seine Erfolge in Sport und Schule? Mit Ferien in Malta. «Ich habe Last Minute eine Woche gebucht», so Rogentin im Blick.