Grosser Empfang für ihren Helden: Samnauner überraschen Doppel-Vize-Weltmeister Thomas Tumler

Mehrere Hundert begeisterte einheimische Fans sowie die Musikgesellschaft Samnaun versammelten sich am vergangenen Samstagnachmittag in Samnaun Dorf zu einem spontanen Empfang, um WM-Held Thomas Tumler zu feiern. Gut sichtbar wurde unter anderem auch ein Gratulationsplakat am Taleingang bei der Sennerei über die Strasse gehängt, wie der Samnauner Tourismusverband berichtet.