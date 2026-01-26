Erste Olympia-Teilnahme: Für diese Sarganserländer Skirennfahrerin wird ein Traum wahr
Noch im Sommer sprach sie von einem Traum. Nun ist dieser für Janine Schmitt wahrgeworden. Die 25-Jährige darf an die Olympischen Winterspiele nach Italien. Wir haben mit ihr und ihrem ersten Trainer darüber gesprochen.
Noch im Sommer sprach sie von einem Traum. Nun ist dieser für Janine Schmitt wahrgeworden. Die 25-Jährige darf an die Olympischen Winterspiele nach Italien. Wir haben mit ihr und ihrem ersten Trainer darüber gesprochen.
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.