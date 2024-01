Erfolgreiche Wintersporttalente: Bündner holen sich gleich mehrere Podestplätze

Benjamin Berney erster Bündner Junioren-Sieger der Saison

Mit seinem Triumph bei einem University-Slalom in Les Diablerets bewerkstelligte Benjamin Berney (Parpan) am Samstag den ersten Saisonsieg für die Junioren des Bündner Skiverbandes. Sein Vorsprung auf den an zweiter Stelle klassierten Kilian Sidler (Sion) betrug 25 Hundertstel, der an dritter Stelle rangierte Cyril Vocat (Ovronnaz) lag 0.71 Sekunden zurück.

Dank seinem ersten Erfolg auf FIS-Stufe, welchen er bei für die Jahreszeit vergleichsweise warmen Temperaturen, gleichwohl aber auf einer harten und sehr guten Piste bewerkstelligte, verbesserte Benjamin Berney die Punktzahl von 47.41 auf 40.76. «Locker bleiben und Geduld haben hilft am meisten», sagte der 19-Jährige.

Schwierige Bedingungen im Langlauf

Während der Skinachwuchs erfolge feierte, hätten am Wochenende die Bedingungen im Langlauf beim Nordic Cup des Bündner Skiverbandes in Sedrun nicht unterschiedlicher sein können: Im Prolog vom Vormittag präsentierte sich die Loipe relativ hart gefroren, in den Finalläufen am Mittag wurde sie wegen der starken Sonneneinstrahlung aber rasch sehr weich. Beim neunten Jugendsprint vom Samstag mussten sich die mehr als 110 Gestarteten bezüglich der Verhältnisse also innert kurzer Zeit umstellen.

Ein äusserst knappes Rennen lieferten sich in der Endausmarchung die U14-Mädchen. Gianna Lucia Fröhlich (Bual Lantsch), welche schon im Prolog sowie in ihrem Viertel- respektive Halbfinal die Schnellste war, gewann mit gerade einmal 36 Hundertsteln Vorsprung vor Sophia Lehning (Davos). Den Heat komplettierten Elin Segessenmann (3./Davos) und Alice Cortesi (4./Trais Fluors Celerina). Letzt genannte Athletin trennten lediglich 19 Hundertstel vom Podest.

Fortgesetzt wird der Raiffeisen Nordic Cup am kommenden Wochenende mit den Bündner Meisterschaften in Brigels. Danach stehen nurmehr zwei Rennen auf dem Programm: der Zernezer Volkslanglauf (18. Februar) und der 50. Volkslauf St. Cassian in Lantsch/Lenz (25. Februar).