Er kommt aus Österreich: Dieser Olympiasieger wird neuer Geschäftsführer des Bündner Skiverbandes

von Anita Fuchs

16 Jahre kümmerte sich Mario Reiter im Österreichischen Skiverband ums Marketing sowie den Bereich Sponsoring und Partnermanagement. Nun kommt er in die Schweiz – nach Graubünden, wo er neu die Geschicke des Bündner Skiverbandes leitet. Den Olympiasieger in der Kombination von 1998 in Nagano kürte das Bewerbungs-Gremium unter der Führung des Ex-Skirennfahrers Conradin Cathomen zum Geschäftsführer des Bündner Skiverbandes. Diese Funktion übt Mario Reiter als erste Person in der mehr als 100-jährigen Geschichte des grössten Sportverbandes in Graubünden aus.