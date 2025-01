Drei Rennen, drei Siege: Bündner Skinachwuchs brilliert auch bei den interregionalen Rennen

von Anita Fuchs

Die Bündner Interregion-Fahrerinnen und -Fahrer dürfen sich über einen erfolgreichen Start in den interregionalen Wettkampf freuen. In den ersten drei Rennen dieser Serie (ein Riesenslalom und zwei Slaloms) bilanzierten sie drei Siege, vier zweite Plätze und einen dritten Rang.

Das gute Teamergebnis überstrahlte Josselin Moubayed (Obersaxen), der sowohl beim Riesenslalom in Malbun als auch bei den zwei Slaloms in Alt St. Johann auf dem obersten Treppchen stand.

Jeweils auf den zweiten Rang fuhren Elena Sigg (Davos/«Riesen» in Malbun und Slalom I in Alt St. Johann), Gianin Bruhin (Flimserstein Race Team/«Riesen» in Malbun) und Noah Santschi (Uniùn da sport Tumpriv/Slalom I in Alt St. Johann), der dritte Platz ging aufs Konto von Lily Ann Blattmann (Madrisa/Slalom II in Alt St. Johann).