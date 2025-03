Besuch in der Reha: So kämpft sich Gino Caviezel nach seinem Horrorsturz in Bormio zurück

Beim Super-G in Bormio zieht sich Gino Caviezel Ende Jahr eine komplexe Knieverletzung zu. Jetzt ist der Bündner in der Reha. Wir haben ihn besucht. Und über den Sturz sowie den langen Weg zurück gesprochen.

Roman Michel

Regionalsport

Roman Michel ist Leiter Sport. Er arbeitet als Sportreporter und -moderator bei TV Südostschweiz. Weiter schreibt er für die gemeinsame Sportredaktion der Zeitung Südostschweiz und suedostschweiz.ch. Roman Michel studierte Journalismus und Organisationskommunikation und arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz.

