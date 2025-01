Bei Schweizer Doppelsieg: Bündner Thomas Tumler verpasst das Podest haarscharf

Als nur noch Meillard oben stand, wusste das Publikum in Adelboden bereits, dass es einen Heimsieg geben würde. Die Frage war: Odermatt oder Meillard? Lange sah es aus, als könnte der Neuenburger den vierten Triumph des Nidwaldners verhindern, mit 33 Hundertstel Vorsprung bog er in den Zielhang ein. In diesem vermochte Odermatt aber wie bereits im ersten Lauf zu brillieren und sorgte somit für den Unterschied. 20 Hundertstel blieb er vor Meillard.

Vier Siege in Folge: Das gelang in Adelboden zuvor noch niemandem. Odermatt ist auch in der Gesamtbilanz am Chuenisbärgli ganz vorne anzutreffen: Er zog nach Erfolgen im Riesenslalom mit dem Österreicher Marcel Hirscher gleich und ist nur noch ein weiterer Sieg von Ingemar Stenmarks Rekord entfernt.

Das Nachsehen hatte Meillard, der nach vier Podestplätzen im Slalom nun auch im Riesenslalom das Podium erreichte, aber noch immer auf den ersten Sieg wartet. Er wird sich damit trösten können, in Adelboden einen grossen Teil zur Schweizer Party beigetragen zu haben. Mit Thomas Tumler und Luca Aerni auf den Rängen 4 und 7 sorgten die Einheimischen im Berner Oberland für ein grandioses Ergebnis.

Das Podest wurde vom Italiener Luca De Aliprandini komplettiert, der dank Bestzeit im zweiten Lauf neun Plätze gutmachte. Er feierte mit dem Schweizer Team mit, das ihm als Verlobter von Michelle Gisin bestens bekannt ist.

Das Nachsehen hatten die Norweger: Henrik Kristoffersen und Atle Lie McGrath, die sich im ersten Lauf in den Rängen 2 und 4 klassiert hatten, konnten die Schweizer nicht bedrängen. Beide fielen aus.