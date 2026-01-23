Liveticker: EHC Chur liegt in Sierre zurück, Arosa und die GCK Lions ausgeglichen nach dem ersten Drittel
Heute sind beide Bündner Teams auswärts im Einsatz. Während der EHC Chur dem Leader Sierre ein Bein stellen will, sucht Arosa bei den GCK Lions nach Punkten. In unserem Liveticker verpasst ihr nichts!
Heute sind beide Bündner Teams auswärts im Einsatz. Während der EHC Chur dem Leader Sierre ein Bein stellen will, sucht Arosa bei den GCK Lions nach Punkten. In unserem Liveticker verpasst ihr nichts!
23.01.26 - 19:40 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt
Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.
Könnte euch auch interessieren