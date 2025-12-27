«Hesch gwüsst?»: Unzählige Busse reisen für das Traditionsturnier nach Davos
Bei «Hesch gwüsst?» führt Moderator Gian-Andrin Meiler euch hinter die Kulissen des Traditionsturniers. Heute werfen wir einen Blick auf den Car-Parkplatz und sprechen mit einem Chauffeur.
27.12.25 - 17:19 Uhr
Regionalsport
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
Regionalsport
Dass "unzählige Busse" nach…
Dass "unzählige Busse" nach Davos reisen, darf man in der "Freien Presse" Somedia kommentieren.
Dass Eber "ausbüxte" A13, darf man nicht kommentieren:
"Die Kommentarfunktion wurde für diesen Artikel deaktiviert."