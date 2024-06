Podestplatz an Schweizer Meisterschaft: Davoser Team segelt zu Rang 3

An der Schweizermeisterschaft der Fireballs in Kreuzlingen schafft es ein Davoser Team aufs Podest. Christina Härdi und Cedric Landerer sichern sich den 3. Rang.

Mit Windstärken zwischen 8 und 28 Stundenkilometer und häufigen Regenschauern konnten in drei Tagen neun Rennen auf dem Bodensee gesegelt werden. Im Feld waren neben 19 Schweizer Teams auch Franzosen, Italiener und Tschechen am Start. Weil die Verhältnisse eine ständige Anpassung an die schnell wechselnden Bedingungen erforderten und Wind und Wellen genau eingeschätzt werden mussten, siegte am Ende das erfahrene Team um Claude mermod und Ruedi Moser (Thunersee/Walensee) vor Kurt Venhoda und Sonja Zaugg (Untersee).

Beliebte Segeljolle

Der Fireball ist trotz seines eigenwilligen Designs, welches zum Selbstbau konzipiert wurde und aus den 60er Jahren stammt, eine moderne und weltweit beliebte Segeljolle. Als einzige Zweihand-Jolle für alle Altersklassen gibt es jährlich eine Schweizermeisterschaft. Die Segeljolle eignet sich für alle Geschlechter und damit auch für gemischte Crews.