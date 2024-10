Schwierige Suche: Übergangsweise ist ein Obmann bei den Bündner Schwingveteranen gefunden

Die übrigen statutarischen Geschäfte wie Jahres- oder Kassa- und Revisionsbericht warfen keine hohen Wellen. Kleineren Änderungen in den Statuten stimmte die Versammlung geschlossen zu. Die Aufnahme von neun neuen Veteranen sowie die Ehrung der über 75-Jährigen stellten weitere Programmpunkte des Morgens dar, ehe zum Apéro und Mittagessen übergegangen werden konnte. Auch die Veteranen freuen sich nun bereits auf eine ereignisreiche Schwingsaison 2025. Die nächste Veteranentagung wird am 19. Oktober 2025 in Domat/Ems stattfinden.