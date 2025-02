Nur beim Anschwingen muss er beissen: Orlik holt vierten Hallensieg in Untervaz

von Patrick Casanova

Vierte Austragung, vierter Sieg – Armon Orlik dominiert das seit 2022 in der Schwinghalle Rüfeli in Untervaz ausgetragene Hallenfest weiterhin. Am Samstag stand der Maienfelder nur im ersten Gang etwas länger im Sägemehl. Mit Fabian Kindlimann meldete sich kurzfristig ein zweiter Eidgenosse an. Auf den routinierten Zürcher Oberländer traf Orlik in der Spitzenpaarung, diese endete ohne grosse Höhepunkte remis. «Das Anschwingen habe ich mir sicher anders vorgestellt, da hat noch nicht alles funktioniert», meinte Orlik nach dem Fest selbstkritisch.

Mit dem weiteren Festverlauf zeigte sich der 23-fache Kranzfestsieger aber zufrieden. Nach vier Maximalnoten gegen Michael Bernold, Lars Geisser, Fabian Bärtsch sowie den auffälligen Luzerner Gast Dominik Zangger stand Orlik sicher im Schlussgang. In diesem traf der 29-Jährige auf seinen Teamkollegen Christian Biäsch. Der Davoser reihte seinerseits nach einer anfänglichen Punkteteilung gegen Zangger ebenfalls vier Siege aneinander, darunter auch gegen die Teilverbandskranzer Edi Bernold und Urs Doppmann.

Im beidseits offensiv geführten Schlussgang kam Orlik nach gut drei Minuten mit Lätz zur Entscheidung. Vor 340 Zuschauerinnen und Zuschauern teilte sich Biäsch am Ende Rang zwei mit dem punktgleichen Zangger. Aus den Reihen der Bündner folgte der 18-Jährige Niklas Lötscher mit vier Siegen auf dem geteilten dritten Rang, der Emser Marc Jörger belegte Rang 6 – punktgleich mit Kindlimann, der durch drei «Gestellte» gebremst wurde. Auch der Zilliser Josias Müller, vor Wochenfrist Schlussgangteilnehmer am Hallenschwinget Niederurnen, vermochte dem Eidgenossen ein Remis abzuluchsen. Müller stellte gegen drei weitere Gegner, dem Talent des Schwingklubs Heinzenberg blieb am Ende der neunte Rang.