×

Nach Premiere am Esaf: So wird Christian Biäsch in seiner Heimat Davos empfangen

Erstmals gewinnt Christian Biäsch am Esaf einen eidgenössischen Kranz. Am Freitagabend wird der Schwinger in seiner Heimat Davos gebührend gefeiert. Wir haben die besten Bilder vom Empfang.

Roman
Michel
13.09.25 - 07:46 Uhr
Regionalsport
Umzug durch Davos: Christian Biäsch wird duch seine Heimat gefahren.
Umzug durch Davos: Christian Biäsch wird duch seine Heimat gefahren.
Bild: Erwin Keller
Abo-Inhalt

Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.

Könnte euch auch interessieren