Meuli, Patt, Schrofer: Die Hauptfiguren an der Delegiertenversammlung des Nordostschweizer Schwingerverbands im Fokus

Im Rahmen der allesamt wenig bestrittenen Traktanden waren aus Bündner Sicht vor allem zwei Geschäfte von erhöhter Bedeutung. Zum einen wurde Benno Patt aus Untervaz neu als Bündner Vertreter in den Vorstand des Nordostschweizer Schwingerverbands gewählt. Er ersetzt den aus seinem Amt scheidenden Flimser Martin Hug. Weiter wurde die vom Trimmiser Barthli Schrofer vorgestellte Kandidatur des Schwingklubs Unterlandquart für die Ausrichtung des Nordostschweizer Schwingfests 2027 mit Applaus gutgeheissen. Zehn Jahre nach der letzten Austragung des Teilverbandsfests in Graubünden – 2017 fand der Anlass in der Davoser Eishalle statt – werden sich die besten Nordostschweizer Schwinger plus namhafte Gäste aus der übrigen Schweiz am 27. Juni 2027 in Untervaz die Hand reichen.