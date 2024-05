Glarner-Bündner: Orlik muss erneuten Rückschlag hinnehmen

Schon im ersten Gang wird Armon Orlik geprüft. Der Bündner bildet zum Auftakt am Glarner-Bündner Kantonalschwingfest mit Werner Schlegel eine Paarung. Der Shootingstar attackiert schon in den ersten Sekunden - ohne Erfolg. Orlik pariert auch im folgenden die Angriffe seines Trainingspartners. Das erste Duell am Pfingsmontag endet gestellt .

Als nächstes warten Patrick Schmid (2. Gang) und This Kolb (3.) auf den Bündner. Orlik entscheidet beide Duelle für sich und macht im Zwischenklassement Punkte gut. Zur Mittagspause liegt er auf Zwischenrang 2e – einen Punkt hinter dem Führenden Dominic Schneider.

Nach dem Mittag dann das Duell mit Martin Roth. Orlik greift zwar von Beginn weg an. Findet aber kein Rezept, seinen Gegner ins Sägemehl zu befördern. Das Resultat: ein Gestellter - zum zweiten Mal an diesem Tag.