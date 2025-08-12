Auch «Wackelkandidat» ist dabei: Dieses Bündner Quintett darf ans Esaf nach Mollis
Knapp drei Wochen vor dem Saisonhighlight herrscht endlich Gewissheit: Fünf Bündner Schwinger nehmen am Esaf in Mollis teil. Wir haben die grosse Übersicht.
Knapp drei Wochen vor dem Saisonhighlight herrscht endlich Gewissheit: Fünf Bündner Schwinger nehmen am Esaf in Mollis teil. Wir haben die grosse Übersicht.
12.08.25 - 08:06 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt
Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.
Könnte euch auch interessieren