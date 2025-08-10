Esaf-Hauptprobe: Orlik macht Sammlung komplett - offenbart aber ein bekanntes Problem
Bei seinem letzten Auftritt vor dem Esaf Ende August zeigt Armon Orlik ein Problem, das sich durch die ganze Saison zieht. Der Bündner ist dennoch zufrieden. Der Sieg in Lenzburg geht an Damian Ott.
10.08.25 - 17:12 Uhr
Regionalsport
