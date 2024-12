Churer Nachwuchsschwimmer: Aus Uster kehrt er immer mit Goldmedaillen zurück

Der Höhenflug von Gian Filippo Cangemi reisst nicht ab. Auch in Uster war der 13-jährige Schwimmer aus Chur nicht zu besiegen. Am Christmas Cup setzte sich Cangemi in seiner Spezialdisziplin Brust sowohl über 50, 100 als auch 200 Meter durch und holte sich die drei Goldmedaillen in der U-14-Kategorie. Schon im vergangenen Jahr reiste er mit dreimal Gold aus Uster wieder ab.