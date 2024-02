Team Voluntaria Trun gelingt Aufstieg in NLA, Caviezel siegt trotz Defekt

An den Schweizer Mannschaftsmeisterschaften Gewehr 10m vom Samstag in Näfels gelang dem Team Voluntaria Trun 1 ( mit Alicia Beer, Annina Tomaschett, Nicolas Tomaschett, Elena Tomaschett, Martina Herrli, Chris Wolf, Leandro Petschen, Andri Tomaschett und Anja Cadalbert) der Aufstieg in die Nationalliga A. Das Team von Trainer Baseli Tomaschett setzte sich im Klassierungsfinal gegen Wettingen-Würenlos 1 durch.

Die Kniendmeisterschaft gewann der Churer Norbert Caviezel mit 4.2 Punkten Vorsprung. Dies obwohl er vor dem Wettkampftag aufgrund eines Defektes auf ein neues Gewehr umsteigen musste.

Bei den Veteranen kam Gion Paul Caminada aus Domat-Ems auf Rang 3.