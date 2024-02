Schweizermeisterschaften der Schützen: Bündner Juniorinnen holen Gold

Am Freitag Wochenende fanden in Bern die Schweizermeisterschaften 10m Luftgewehr und Pistole statt. In der Kategorie Gewehr 10m Auflage Senioren überzeugte Silvio Städler aus Samedan mit dem Gewinn der Silbermedaille. Auch in der Kategorie Veteranen gab es einen Podestplatz für Graubünden. Giorgio Murbach aus Poschiavo schoss sich auf den 3. Platz.

Am Sonntag triumphierten die Bündner Juniorinnen am Verbandsmatch Gewehr 10m. Die Schützinnen Anja Cadalbert, Lea Schmid, Alicia Beer, Martina Herrli und Chiara Weishaupt erzielten den ersten Platz mit drei Punkten vor den zweitklassierten Solothurnern. Die Bündner Elite schrammte knapp am Podest vorbei mit 0.4 Punkten Abstand zum 3. Platz