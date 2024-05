Bündner Gruppenmeisterschaft 2024: Die Sieger stehen fest

Insgesamt 639 Schützinnen und Schützen beteiligten sich an der Heimrunde des Bündner Gruppen- und Einzelwettschiessen. 614 davon traten in der Kategorie Gewehr 300 Meter an, 25 in den Kategorien Pistole 25 und 50 Meter, teilt der Bündner Schiesssportverband mit. Nach der Qualifikationsrunde wurden total 113 Teilnehmende zum Bündner Gruppenmeisterschaftsfinal nach Chur zugelassen. In der Kategorie Gewehr gingen 56 Gruppen an den Start, bei der Kategorie Pistole waren es 15 Gruppen. Mit einer Ausnahme konnte keine der angetretenen Gewehrgruppen ihren Vorjahrestitel verteidigen.