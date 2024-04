Schützenhäuser öffnen ihre Türen: In Graubünden sind aber «nur» zwei dabei

An diesem und am nächsten Samstag öffnen über 500 Schützenvereine in der ganzen Schweiz ihre Türen. In fast allen 26 Kantonen der Schweiz laden sie zum «Tag der offenen Schützenhäuser ein», wie der Schweizer Schiesssportverband in einer Medienmitteilung bekannt gibt. Dabei können Interessierte miterleben, warum Schiessen bei jungen Frauen immer populärer wird und mehr ist als Tradition und Schiesspulver.