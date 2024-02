Jetzt abstimmen: Wer wird Bündner Schützin oder Bündner Schütze des Jahres?

Annina Tomaschett – Elite

Die 23-jährige Trunerin ist Mitglied des Schweizer Nationalkaders. Ihren grössten internationalen Erfolg feierte die Weltcupathletin beim ISSF-Grandprix im kroatischen Osijek, als sie im Team Rang 3 über 10 Meter Gewehr holte. Hinzu kommt ein fünfter Platz am GP of Liberation in Pilsen in der Königsdisziplin Gewehr 50 Meter Dreistellung. An den Bündner Meisterschaften schauten gleich drei kantonale Goldmedaillen in verschiedenen Kategorien heraus. Über 50 Meter 3x20 Schuss realisierte Tomaschett dabei einen neuen Bündner Rekord.