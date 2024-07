Schweizer Schachmeisterschaften in Flims: Ein Bündner fordert die Schweizer Elite heraus

von Markus Angst

Der aus dem Schachklub Chur stammende, in Winterthur wohnhafte und in der Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft (SMM) für den Nationalliga-A-Klub Réti Zürich spielende Fide-Meister Jonas Wyss sicherte sich seinen Platz im Elitefeld im vergangenen Jahr in Leukerbad als bester Schweizer des Meisterturniers. Als einziger Spieler, der nicht den Titel eines Grossmeisters oder internationalen Meisters trägt, ist der Lokalmatador, der am fünften Wettkampftag in Flims seinen 37. Geburtstag feiert, die Startnummer 10 und damit klarer Aussenseiter.