Verfrühtes Weihnachtsgeschenk: Spezieller Unterboden und Wettkampfteppich für die Rhythmischen Gymnastinnen

Am Montag sind der speziell angefertigte Unterboden sowie der Wettkampfteppich der Marke Spieth in der neuen Trainingshalle in Zizers eingetroffen. Diese beiden Utensilien sollen in der Halle von Della Santa Transporte/Immobilien dazu führen, dass die Rhythmischen Gymnastinnen künftig gelenkschonender trainieren können. Und es soll auch dazu verhelfen, dass ausgerechnet in Graubünden die erste, permanent eingerichtete Trainingshalle eines offiziellen Leistungszentrums für Rhythmische Gymnastik in der Schweiz Tatsache wird. Schon ab Januar nämlich wird der Stützpunkt RG Südostschweiz hier trainieren, wie es in einer Medienmitteilung heisst.