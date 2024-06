Mehrere Top-10-Plätze: Bündner Gymnastinnen überzeugen an den Schweizermeisterschaften

Am vergangenen Wochenende turnten die besten Rhythmischen Gymnastinnen der Schweiz um den Schweizermeistertitel. In der Axa Arena in Winterthur hat das Team der RG Ems starke Leistungen gezeigt.

In der Kategorie G1 überzeugten die Gymnastinnen der RG Ems nach zwei starken Darbietungen mit dem fünften Platz. In der Kategorie P2 erzielte Nonna Golub aus Klosters den achten Rang und Ailani Schönenberger aus Rueun holte sich den 12. Platz. In der Kategorie P3 wurde Alissa Cavegn aus Ilanz 13.

Bronze für Gymnastin der RG Ems

Ariana Dell schaffte es in der Kategorie P5 aufs Podest. Die Gymnastin aus Goldach sicherte sich Rang 3 (all around). Für ihre überzeugende Geräte-Einzelwertungen in Band tanzte Dell zum Sieg. Erneut Bronze sicherte sie sich mit ihrer Keulenübung.

Lhadon Tsensatsang aus Chur erreichte in der Kategorie P5 den sechsten Rang (all around). Für die Geräte-Einzelwertungen in Keulen und Ball erzielte sie jeweils den fünften Platz. In der gleichen Kategorie holten sich die Zwillingsschwestern Maria und Ksenia Potochna den neunten respektive zehnten Rang (all around).

Gelungener Saisonabschluss

In der Kategorie P6 sicherte sich Mia Engel den sechsten Rang (all around). Für die Geräte-Einzelwertungen in Reif und Ball schaffte sie jeweils den sechsten Rang. Engel turnte durchweg eine gute Saison und konnte mit den Schweizer Meisterschaften ihre starke Leistungen für diese Saison beenden.

Ebenfalls in der Kategorie P6 erreichte Yelyzaveta Antonova aus Chur Rang 8 (all around). Antonova konnte sich mit ihrer überzeugenden Leistung im Gerätefinale der Bandübungen den sechsten Platz sichern.