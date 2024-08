Radbergrennen Andeer-Juf: Die 41. Ausgabe wird wieder etwas bescheidener

In diesem Sommer setzt sich die Tradition des Radbergrennens ins Avers fort. Und obwohl die Veranstaltung in diesem Jahr wieder etwas bescheidener als im Jubiläumsjahr ausfallen wird, dürfen sich die Anwesenden auf einen erstklassigen Renntag freuen. Am kommenden Samstag werden Radsportfans bereits zum 41. Mal in die Pedale treten, um den anspruchsvollen Weg nach Juf anzutreten – der höchstgelegenen und durchgehend bewohnten Siedlung Europas.