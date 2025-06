Nach tragischem Unfall: Auf dem Albula steht jetzt ein Denkmal für Gino Mäder

Am Donnerstagvormittag, kurz vor dem Start der Königsetappe der Tour de Suisse, versammelten sich im Beisein der Familie rund 150 Radsportfreunde an der Unfallstelle, wo Gino Mäder an der vorletzten Schweizer Landesrundfahrt mit nur 26 Jahren ums Leben kam. In der Linkskurve in der Abfahrt nach La Punt, die ihm damals zum Verhängnis wurde, ist inzwischen ein Erdwall errichtet. Er soll künftige Unfälle verhindern.

An der rund zwanzigminütigen Zeremonie nahmen auch die Direktion, die Teams und zahlreiche Fahrer der Tour de Suisse teil. Zu Beginn hielt Christian Rocha, der Gino Mäder von seiner Zeit bei Swiss Cycling kannte, eine kurze Rede. Danach enthüllten Marc Hirschi und Nationaltrainer Michael Schär, die ihrem früheren Berufskollegen besonders nahe standen, eine Skulptur, die von Ginos Onkel Gügi Eugster, einem bekannten Ostschweizer Bildhauer, erstellt wurde.

Steine als Zeichen der Verbundenheit

Das Kunstwerk mit dem Namen «Verbunden sein» besteht aus zwei Arten regionalem Granit und soll aufzeigen, dass trotz Leben und Tod alles auf unterschiedliche Arten miteinander verbunden ist. Finanziert wurde das Denkmal von der Fahrergewerkschaft CPA und der Tour de Suisse, welche die Preisgelder der nach dem Unfall abgesagten Etappen nach Weinfelden sowie der Gedenkfahrt nach Oberwil-Lieli spendeten.