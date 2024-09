Auf Olympische Spiele und EM folgt die WM: Bündner Radrennfahrerin steht in Zürich am Start

Für Elena Hartmann geht es Schlag auf Schlag. Am Mittwoch stand sie noch in Belgien an der Radsport-EM im Zeitfahren im Einsatz und fuhr dabei mit drei Minuten Rückstand auf die Siegerin auf Rang 14, nun darf sie sich am Tag danach übers WM-Aufgebot freuen. Weil die Radsport-WM vom 21. bis am 29. September in Zürich stattfindet, dürfte die Freude der 33-Jährigen aus Domat/Ems, die aber schon lange im Kanton Zug lebt, noch grösser sein.