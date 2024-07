Engadin Radmarathon: Das Radsportspektakel für die ganze Familie bietet diesmal noch mehr

3 Tage, 5 Pässe, 221 Kilometer und über 4000 Höhenmeter: Das ist der Engadin Radmarathon in Zahlen. Die diesjährige Ausgabe findet von Freitag bis Sonntag statt. Dies unter der Leitung des neuen OK-Präsidenten Flurin Bezzola, wie der Veranstalter mitgeteilt hat. Bezzola ist zudem für die Rennleitung zuständig «und sorgt damit für tadellose Rennstrecken», heisst es in der Medienmitteilung.

Es geht mehrmals steil hinauf

Los geht es am Freitag mit dem Prolog über 7 Kilometer von Zernez hinauf auf den Ofenpass. Am Samstag steht «La Cuorta» auf dem Programm: ein Rundkurs über 97 Kilometer mit Start und Ziel in Zernez. Die Strecke beinhaltet die Aufstiege auf den Furcolapass und den Berninapass. Die 117 Kilometer lange «La Svizra» ist am Sonntag eine Herausforderung für die Ambitionierten. Zwischen dem Start und Ziel in Zernez warten auf die Fahrerinnen und Fahrer mit der Überquerung vom Flüela- und Albulapass insgesamt 2800 Höhenmeter.