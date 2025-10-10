Rund 100'000 Franken Umsatz: Wetten ist ein grosser Bestandteil bei Pferderennen
Wetten gehört zum Pferderennsport wie die Jockeys und die Tiere selbst. Doch welche Vorschriften gelten und wann kommt es zu verärgerten Kundinnen und Kunden? Diesen Fragen sind wir in Maienfeld auf der Spur.
Wetten gehört zum Pferderennsport wie die Jockeys und die Tiere selbst. Doch welche Vorschriften gelten und wann kommt es zu verärgerten Kundinnen und Kunden? Diesen Fragen sind wir in Maienfeld auf der Spur.
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.