Paragliding-Wettkampf in Disentis: Viele Schweizer Podestplätze in Graubünden

Am Schluss waren es nur wenige Punkte, welche die Paraglider auf dem Podest am diesjöhrigen Disentis Open in Graubünden voneinander trennten. Der Slowake Peter Vyparina gewann mit einem knappen Vorsprung von 16 Punkten vor Steve Cox. Der Berner und Weltmeister von 2005, konnte in Disentis von seiner langjährigen Wettkampferfahrung profitieren. Souverän sicherte er sich den zweiten Rang, wie es in einer Medienmitteilung des Schweizerischen Hängegleiterverbands heisst. Nach dem sechstägigen Sportalass liess sich Cox wie folgt zitieren: «Es war ein taktischer Wettkampf mit vielen interessanten Schlüsselstellen und die Flugverhältnisse waren nicht einfach. Genau das, was ich an diesem Sport liebe, nämlich die Herausforderung. Ich bin sehr happy mit meiner Platzierung», so der 56-Jährige.