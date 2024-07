Vize-Weltmeister aus Chur: Gartmann sichert sich Bronze im Orientierungslauf

Gartmann lief in dieser Sprintstaffel in urbanem Gelände die zweite Strecke im Schweizer Quartett und wurde von seiner Teamkollegin bereits an zweiter Position ins Rennen geschickt. Dem 19-Jährigen gelang ein solides Rennen in den Gassen von Pilsen, er konnte den zweiten Zwischenrang halten und so eine gute Ausgangslage für die beiden nachfolgenden Schweizer schaffen. Auch diese liefen souverän, sodass am Ende die Silbermedaille resultierte.