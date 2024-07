Ziert der Name Kälin bald eine Eishalle? Dafür muss die Leichtathletin eine Olympiamedaille gewinnen

Der Landquarter Leichtathletikverein weist darauf hin, dass in der kommenden Woche sowohl am Donnerstag (ab 17 Uhr) als auch am Tag darauf (ab 8.30 Uhr) in der Turnhalle Fanas ein Public Viewing veranstaltet wird. Dabei kann die Bündner Leichtathletin bei ihren sieben Disziplinen auf Grossleinwand verfolgt werden.