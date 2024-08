Liveticker: Solider, aber nicht überragender Weitsprungwettkampf von Annik Kälin

Do. 08.08.2024 - 21:48

Kälin beendet in Paris nach einem guten Start den Sprint über 200 Meter in 23.88 Sekunden auf dem gruppenübergreifenden siebten Rang. «Ich hätte gerne etwas besser performt», meint Kälin selbstkritisch nach dem Lauf. Auf der Innenbahn, wo die Bündnerin gestartet ist, sei es aber nicht einfach. «Die Bahn ist ewig lang und man braucht etwas mehr Kraft als auf anderen Bahnen.» Trotzdem sei es eine sehr gute Zeit und auch ein sehr guter Tag 1, freut sich Kälin, die auf Gesamt-Zwischenrang sechs verbleibt. «Diesen Schwung will ich morgen in den Wettkampf mitnehmen.» In den morgigen Tag startet Kälin um 10.05 Uhr mit dem Weitsprung – ihre Paradedisziplin – und um 12.32 Uhr folgt der Speerwurf. Der abschliessende 800-Meter-Lauf ist am Freitagabend auf 20.25 Uhr angesetzt.