Liveticker: Kälin wächst im Sperrwurf über sich hinaus und liegt vor dem 800-Meter-Lauf auf Bronzekurs

Fr. 09.08.2024 - 13:05

Der Auftakt in die zweitletzte Disziplin gelingt der Siebenkämpferin Annik Kälin perfekt. Mit 48,14 Meter wirft sie den Speer so weit wie noch nie in dieser Saison. Zuvor lag ihre Bestleistung in diesem Jahr bei 45,93 Meter. Mit ihrer neuen Bestmarke kommt sie bis auf einen Meter an ihre persönliche Bestweite aus dem Jahr 2022 heran (49,11 Meter). Was liegt für die 24-Jährige aus Grüsch in den Versuchen 2 und 3 noch drin? Klar ist: Sie kann nun alles riskieren. Im zweiten Versuch gelingt ihr mit einer Weite von 42,37 Meter aber keine Steigerung. Im dritten Versuch kommt sie etwas näher an ihre 48,14 Meter heran, der Speer landet aber bei 45,85 Meter. Damit gelingt der Grüscherin ein toller Wettkampf, der sie vor dem abschliessenden 800-Meter-Lauf (20:25 Uhr, Freitagabend) mit insgesamt 5694 Punkten auf den Bronzeplatz katapultiert. Ob sie diesen Rang im 800-Meter-Lauf halten kann und tatsächlich eine Olympiamedaille mit nach Hause bringt, wird sich am Abend zeigen. Klar ist auf alle Fälle, dass sie über sich hinauswachsen muss, denn die über zwei Bahnrunden favorisierte Belgierin Noor Vidts liegt nur knapp zurück. In Führung ist eine andere Belgierin: Nafissatou Thiam. Gefolgt von der Britin Katarina Johnson-Thompson.