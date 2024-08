Liveticker: Annik Kälin nach Kugelstossen nun im sechsten Gesamtrang

Do. 08.08.2024 - 08:06

Türen auf für die Königinnen der Leichtathletik! Am Donnerstag starten die Siebenkämpferinnen in ihren Wettkampf. Mit dabei: die Grüscherin Annik Kälin. Für die 24-Jährige ist es der erste Auftritt bei Olympia. 2022 hatte sie an der EM in München im Siebenkampf Bronze gewonnen. Und in Paris? Das werden wir nach sieben Disziplinen am Freitagabend wissen. In unserem Liveticker halten wir euch über alle Disziplinen auf dem Laufenden. Das Programm:

Donnerstag:

10.05 Uhr: 100m Hürden

11.05 Uhr: Hochsprung

19.35 Uhr: Kugelstossen

20.55 Uhr: 200m

Freitag:

10.05 Uhr: Weitsprung

11.23 Uhr: Speerwurf

20.25 Uhr: 800m