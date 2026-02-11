Olympiapremiere für Simon Knak: Darauf sollten die HCD-Teamkollegen achten
Am Donnerstag beginnt auch für das Schweizer Eishockey-Nationalteam das Olympiaturnier. Mit dabei: Simon Knak vom HC Davos. Erst im Frühling bestritt er seine erste WM, bei ihm geht alles sehr schnell.
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
