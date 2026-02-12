Mit dem Kopf voran rast er den Eiskanal hinunter: Dieser Engadiner zeigt uns sein spezielles Material
Der Skeletonpilot aus St. Moritz, Vinzenz Buff, war überrascht, dass er für die Olympischen Spiele aufgeboten wurde. Nun ist er in Cortina. Er zeigt uns, mit welchem Material er den Eiskanal hinunterrast.
Der Skeletonpilot aus St. Moritz, Vinzenz Buff, war überrascht, dass er für die Olympischen Spiele aufgeboten wurde. Nun ist er in Cortina. Er zeigt uns, mit welchem Material er den Eiskanal hinunterrast.
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.