Jubelschrei, Umarmungen und letzte Autogramme: Mit diesen Bildern verabschiedet sich Nino Schurter vom Mountainbikesport

Am Sonntag hat Nino Schurter auf der Lenzerheide sein letztes Weltcuprennen der Karriere bestritten. Währenddessen hat er sich nochmals von Tausenden von Fans feiern lassen. Wir haben die besten Bilder dazu.

Stefan
Salzmann
21.09.25 - 17:43 Uhr
Regionalsport
Welle mit der Menge: Nino Schurter geniesst die Momente nach seinem letzten Weltcuprennen.
Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone
