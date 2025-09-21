Jubelschrei, Umarmungen und letzte Autogramme: Mit diesen Bildern verabschiedet sich Nino Schurter vom Mountainbikesport
Am Sonntag hat Nino Schurter auf der Lenzerheide sein letztes Weltcuprennen der Karriere bestritten. Währenddessen hat er sich nochmals von Tausenden von Fans feiern lassen. Wir haben die besten Bilder dazu.
21.09.25 - 17:43 Uhr
Regionalsport
