Bei Schweizer Dreifachsieg: Rogentin fährt innert 24 Stunden zum zweiten Mal aufs Abfahrtspodest

Kugelentscheidung noch nicht gefallen

Wie schon so oft in dieser Saison lieferten die Schweizer also auch bei der zweitletzten Abfahrt des Winters ab. Bereits beim Heimrennen in Crans-Montana heimsten die Schweizer alle Podestplätze ein. Und wie schon auf dem Walliser Hochplateau war Von Allmen nicht zu schlagen. Nach der wilden Fahrt am Vortag, die immerhin zu Platz 4 gereicht hatte, zeigte der Weltmeister am Samstag eine nahezu fehlerfreie Fahrt. Er distanzierte Marco Odermatt, der seinerseits eine wilde Fahrt zeigte und nicht ohne Fehler durchkam, um 28 Hundertstel. Damit vertagte der 23-jährige Berner Oberländer die Kugelentscheidung in der Abfahrt. Hätte er sich hinter dem Nidwaldner klassiert, hätte er keine Chance mehr gehabt auf die kleine Kristallkugel. So fällt die Entscheidung um den Sieg in der Abfahrtswertung beim Saisonfinale in Sun Valley.