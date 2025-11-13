Am Zukunftstag befragen Kinder die Sportstars: Inklusive Liegestütz-Challenge und vielen Lachern
Auf der Sportredaktion der Südostschweiz konnten Kinder in die Welt des Sportjournalismus eintauchen. Dafür haben sich zwei Sportgrössen aus der Region den Fragen gestellt und dabei keinen Wunsch abgeschlagen.
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude.
