Mehr Überholmanöver wegen attraktiverer Strecke: Skicross-Nachtspektakel in Arosa bekommt grünes Licht

Am Donnerstag hat die FIS (Internationaler Skiverband) nach der offiziellen Schneekontrolle grünes Licht gegeben. Am Dienstag, 17. Dezember, können sich damit die weltbesten Skicrosserinnen und Skicrosser aus 14 Ländern beim Nachtspektakel in Arosa messen. Wie es in einer Medienmitteilung des Veranstalters heisst, dürften aus Schweizer Sicht beispielsweise die Olympia-Bronzegewinnerin Fanny Smith, aber auch der Lokalmatador Alex Fiva am Start stehen.

Arosa ist die zweite Station im diesjährigen Weltcup. Eröffnet wird die Saison am Donnerstag und Freitag kommende Woche in Frankreich (Val Thorens). Nach Arosa geht es am Freitag und Samstag in Italien (Innichen) weiter.