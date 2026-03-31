Positiv trotz frühem Aus: Bei den Churer Unihockeyfrauen blickt man optimistisch in die Zukunft
Für die Frauen von Floorball Chur United ist die Saison vorbei. Trotz Heimrecht verlieren die Bündnerinnen die Viertelfinalserie mit 2:4 gegen Emmental Zollbrück. Kein Weltuntergang für den Leiter Sport, Lars Brönnimann.
Für die Frauen von Floorball Chur United ist die Saison vorbei. Trotz Heimrecht verlieren die Bündnerinnen die Viertelfinalserie mit 2:4 gegen Emmental Zollbrück. Kein Weltuntergang für den Leiter Sport, Lars Brönnimann.
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
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